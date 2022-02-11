قتيل وجريح في انحراف مركبة بسيق في معسكر

خلف حادث مرور إنحراف وقع على مستوى الطريق الإجتنابي للطريق الوطني رقم 04 بمنطقة خروف. التابعة إقليميا لدائرة سيق في ولاية معسكر ظهر اليوم الجمعة. مقتل شخص ستيني على الفور و إصابة نجله الذي كان برفقته .

وحسب مصادر النهار اونلاين الضحية كان يقود مركبة من نوع إكسبريس قبل محاولته تجنب سيارة أراد سائقها تجاوزه. مما اضطره إلى الإنعطاف يسارا لتنحرف به وتصطدم بصخرة .

وقد تم نقل جثة الضحية إلى المؤسسة العمومية الإستشفائية لمدينة سيق. بمعية نجله الذي وضع في مصلحة الإستعجالات و خضع للعناية المركزة كون إصابته كانت بليغة .

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أصيب شخص بجروح إثر حادث وقع اليوم على مستوى حي 400 مسكن الصفصاف بلدية عنابة. وتمثل في انحراف سيارة من نوع بيجو 207 وسقوطها في حفرة. المركبة سقطت في حفرة تخص أشغال قنوات صرف المياه بعمق يفوق 5 متر.

الحادث خلف إصابة السائق بجروح خفيفة على مستوى الرأس والرقبة .وحالته مستقرة بعد نقله للمستشفى الجامعي إبن رشد. من قبل وحدات الحماية المدنية التي تدخلت على الفور لاخراجه من الحفرة.

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تدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية سوق اهراس أمس من أجل حادث مرور تسبب في وفاة شخصين.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن حادث مرور وقع على الساعة 21 و25 د إثر انحراف سيارة سياحية. على متنها شخصين تبعها سقوط في سد المياه “سد ملاق”، بالمكان المسمى المهراس، ببلدية تاورة.

بالمقابل، تم إنتشال الضحية الأولى وهي إمرأة متوفية على الساعة 00ساو30د. في حين تتواصل عملية البحث عن الضحية الثانية من طرف الفرق المختصة للحماية المدنية.

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