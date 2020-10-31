قتيل وجريح في انفجار عجلة شاحنة في مشرع الصفا بتيارت

لقي مساء اليوم شخص مصرعه وأصيب آخر بجروح خطيرة اثر انفجار عجلة شاحنة عليهم ببلدية مشرع الصفا.

وعلم من مصادر مطلعة ان الحادث وقع في منطقة جانتو بمخرج مدينة مشرع الصفا باتجاه بلدية الرحوية.

الضحية كان بصدد تركيب عجلة لشاحنة من نوع شاكمان رفقة شخص آخر وأثناء ذلك انفجرت عليهما العجلة أثناء عملية التركيب.

مما تسبب في وفاة شخص يبلغ من العمر 41 سنة وإصابة رفيقه بجروح خطيرة تم نقله من طرف عناصر الحماية المدنية الى العيادة المتعددة الخدمات بمشرع الصفا و قد فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في ملابسات الحادث