قتيل وجريح في انقلاب دراجة نارية بتمنراست

توفي شخص وأصيب آخر في حادث مرور وقع على مستوى طريق اسليسكين على بعد 65 كلم من دائرة سيلت بولاية تمنراست.

وحسب مصالح الحماية المدنية، تم التدخل على الساعة 00سا30د من أجل حادث انحراف وانقلاب دراجة نارية. بطريق اسليسكين على بعد 65 كلم من دائرة سيلت، بلدية و دائرة أبلسة.

حيث خلف الحادث حالة وفاة وإصابة شخص آخر بجروح متفاوتة الخطورة. تم إسعافه و نقله إلى المستشفى المحلي أما الضحية المتوفية تم نقلها إلى مصلحة حفظ الجثث.

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