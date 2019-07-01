قتيل وجريح في انقلاب سيارة بباتنة

لقي طفل يبلغ من العمر 16 سنة حتفه، فيما أصيب آخر بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور على مستوى بلدية ثنية العابد بباتنة.

وحسبما أكّده بيان لمصالح الحماية المدنية، فإنّ الحادث الذي نجم عن انقلاب سيارة من نوع “سيتروان بيرلينغو”،

على مستوى المكان المسمى تيزوقاغين بالطريق الوطني رقم 87 الرابط بين منعة وباتنة، خلف قتيلا وجريح هو أخ الضحية، وفقا لنفس المصدر.

ونُقل جثمان القتيل من طرف مصالح الحماية المدنية، إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى ثنية العابد، بعد إتمام الإجراءات القانونية اللازمة بمعية أفراد الدرك الوطني.

في حين تم نقل أخوه الشاب المصاب “22” سنة من طرف مواطنين قبل وصول الحماية المدنية، حسبما أبرزه ذات البيان.