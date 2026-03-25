قتيل وجريح في حادث احتراق سيارة

لقي شخص حتفه وأصيب آخر بحروق من الدرجة الثالثة جراء حادث نشوب حريق سيارة داخل ورشة لتصليح ميكانيك السيارات بحي الزياينة، ببلدية الرويسات في ولاية ورقلة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 03سا57د من أجل إخماد حريق سيارة. داخل ورشة لتصليح ميكانيك السيارات بحي الزياينة، بلدية الرويسات، ودائرة ورقلة.

حيث خلّف الحريق وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 30 سنة تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث. و إصابة آخر بحروق من الدرجة الثالثة تم إسعافه ونقله إلى المستشفى المحلي.

وسخّرت المصالح نفسها لهذه العملية 03 شاحنات إطفاء وسيارتي إسعاف.

