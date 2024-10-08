قتيل وجريح في حادث اصطدام بين سيارة ببسكرة

لقي شخص حتفه فيما أصيب آخر بجروح إثر حادث مرور، وقع اليوم الثلاثاء، على مستوى مدخل بلدية البرانيس، دائرة جمورة ولاية بسكرة.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، تدخلت على الساعة 16سا 22 ودقيقة. من أجل حادث اصطدام بين سيارة وشاحنة بمدخل بلدية البرانيس.

وخلّف الحادث وفاة شخص وإصابة آخر يبلغ من العمر 23 سنة تم إسعافه ونقله إلى مستشفى بشير بن ناصر ببسكرة .

أما الشخص المتوفى، يبلغ من العمر 29 سنة، تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث.