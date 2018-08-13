قتيل وجريح في حادث اصطدام دراجة نارية بالافتة في سكيكدة

أسفر حادث اصطدام دراجة نارية بلافتة في مدخل مدينة يشير بولاية سكيكدة عن وفاة شاب وإصابة آخر.

حيث تدخل أعوان الفرقة الثانوية للحماية المدنية برمضان جميل في حدود منتصف ليلة الأحد الى الاثنين.

لتحويل شابين في الثلاثينات من العمر،تعرضا إلى الحادث،والذي متمثل في انحراف قبل اصطدام دراجة نارية من النوع الكبير بلافتة.

إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى عبد الرزاق بوحارة بسكيكدة.

وحسب ما توفر من معلومات فإن الحادث الذي وقع على الطريق الوطني رقم 44 وتحديدا عند مدخل مدينة بني بشير.

أسفر عن وفاة احد الشابين فور وصوله إلى المستشفى فيما يقبع الآخر تحت المراقبة الطبية بمصلحة الانعاش.

هذا وقد تنقل عناصر فرقة الدرك الوطني لفتح تحقيق لاجل تحديد الملابسات الحقيقية للحادث.