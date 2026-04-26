قتيل وجريح في حادث دهس بقسنطينة

لقي شخص حتفه وأصيب آخر في حادث دهس سيارة لشخص بالطريق السيّار شرق قرية بن جدو، ببلدية زيغود يوسف في ولاية قسنطينة، حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

وأشار المصدر نفسه، أنه تم التدخل على الساعة 06سا18د، من أجل حادث دهس سيارة لشخص بالطريق. السيّار شرق قرية بن جدو، بلدية ودائرة زيغود يوسف.

حيث خلّف الحادث وفاة شخص يبلغ من العمر 56 سنة وإصابة آخر يبلغ من العمر 28 سنة. تم إسعاف ونقل المصاب إلى المستشفى المحلي، أما الحالة المتوفاة جرى تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث لذات المؤسسة الاستشفائية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور