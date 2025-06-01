قتيل وجريح في حادث مرور أليم بخميس مليانة

لقي شخص حتفه، فيما أصيب آخر، إثر اصطدام بين سيارة سياحية وشاحنة صغيرة، أعقبه اندلاع حريق بالشاحنة.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، فإن الحادث وقع بالطريق الوطني 4 بالمكان المسمى سيدي بودرقة سوفاي بلدية خميس مليانة.

كما تمثل الحادث في إصطدام بين سيارة وشاحنة صغيرة متبوع بحريق هاته الشاحنة مما خلف وفاة شخص كان محصوراً داخل الشاحنة وإصابة آخر .

وقامت النجدة المتدخلة بتقديم الإسعافات الأولية للمصاب ونقله إلى مستشفى خميس مليانة .