قتيل وجريح في حادث مرور بالبليدة

لقي شخص حتفه وأصيب آخر في حادث مرور وقع بالطريق الوطني رقم 29 ، بالمكان المسمى تباينت، بلدية الشبلي دائرة بوعينان ولاية البليدة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت من أجل حادث اصطدام سيارة بمحور الدوران ثم بجدار بالطريق الوطني رقم 29. بالمكان المسمى تباينت، بلدية الشبلي دائرة بوعينان.

حيث خلف الحادث وفاة شخص من جنس ذكر تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث و إصابة آخر من جنس أنثى. في حالة صدمة تم إسعافها و نقلها إلى العيادة متعددة الخدمات بوقرة.

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