قتيل وجريح في حادث مرور بالبويرة

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر إثر حادث مرور وقع في الصباح الباكر من نهار اليوم الخميس بولاية البويرة.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 01 سا 38د إثر حادث إصطدام بين سيارة و شاحنة على مستوى الطريق السيار “شرق-غرب” إتجاه قسنطينة. بالمكان المسمى أولاد ابراهيم، ببلدية أحنيف، دائرة مشدالة.

الضحية المتوفاة من جنس ذكر يبلغ من العمر 27 سنة، تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث. و إصابة آخر بجروح مختلفة تم إسعافه و نقله إلى المستشفى المحلي.

