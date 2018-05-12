قتيل وجريح في حادث مرور بالبيض

لقي شخص حتفه وأصيب آخر في حادث مرور وقع مساء أمس الجمعة بالابيض سيدي الشيخ بولاية البيض .

وحسب مصالح الحماية المدنية فإن الحادث وقع على مستوى الطريق الإجتنبابي الرابط بين بلدية الأبيض سيدي الشيخ وبلدية بوسمغون جنوب الولاية.

وتمثل في إصطدام بين شاحنة ودارجة نارية كان على متنها الضحيتين .

وأسفر عن وفاة شاب يبلغ من العمر 24 سنة، دقائق بعد نقله إلى مستشفى الأبيض سيدي الشيخ.

بنما تعرض مرافقه والبالغ 31 سنة، لإصابات بليغة ونقل هو الاخر لذات المستشفى من أجل تلقي العلاج.

في حين فتحت المصالح الامنية تحقيقا في الحادث .