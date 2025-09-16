قتيل وجريح في حادث مرور بالجلفة

لقي شخص حتفه وأصيب آخر في حادث مرور مميت، وقع صباح اليوم الثلاثاء، على مستوى الطريق الولائي رقم 146 بمنطقة المسماة “قعيقع”، بولاية الجلفة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أن فرق الإسعاف التابعة للوحدة الثانوية بدار الشيوخ تدخلت في حدود الساعة 12:15. لأجل حادث مرور تمثل في اصطدام مابين سيارة من نوع “ماروتي” وشاحنة من نوع” تويوتا”. على مستوى الطريق الولائي رقم 146 بمنطقة المسماة “قعيقع” في الشطر الرابط ( سيدي بازيد - سد أم الذروع).

مشيرة أن الحادث خلّف وفاة ضحية من جنس ذكر يبلغ من العمر 36 سنة وإصابة آخر من جنس ذكر يبلغ من العمر 43 سنة. حيث تم تقديم الإسعافات اللازمة له وإجلائه إلى القطاع الصحي بسيدي بايزيد. فيما يتم تحويل الضحية المتوفية إلى مصلحة حفظ الجثث.

