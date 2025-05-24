قتيل وجريح في حادث مرور بالجلفة

لقي شخص حتفه وأصيب آخر في حادث مرور مميت وقع اليوم السبت، بالطريق البلدي رقم 17 بمنطقة الصفيات، ببلدية تعضميت بولاية الجلفة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 12سا 18د من أجل حادث انحراف سيارة و سقوطها. في واد بالطريق البلدي رقم 17 بمنطقة الصفيات، ببلدية تعضميت ودائرة عين الإبل.

مشيرة أن الحادث خلف وفاة شخص تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث و إصابة آخر بجروح مختلفة. تم إسعافه ونقله الى المستشفى المحلي.

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