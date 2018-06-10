قتيل وجريح في حادث مرور بالعطاف في عين الدفلى

لقي شيخ حتفه فيما أصيب شاب بجروح في حادث مرور وقع الطريق الولائي رقم140 بجانب السوق الاسبوعي للعطاف بعين الدفلى.

وحسب مصالح الحماية المدنية فإن الحادث وقع أمس الأحد على الساعة 21سا و15دقيقة بالمكان المسمى السكاكرة بجانب السوق الاسبوعي للعطاف.

وتمثل في الحادث في اصطدام شاحنة من نوع اسيزي كانت محملة بالتبن بدراجتين من نوع بيجو 103.

ما أسفر عن وفاة شيخ في عين المكان يبلغ من العمر 73 سنة، واصابة آخر يبلغ من العمر 25 سنة.

وتم تحويل الضحيتين إلى المؤسسة العمومية الاستشفائية لسيدي بوعبيدة، بينما فتحت المصالح الامنية تحقيقا في الحادث.