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أخبار الجزائر

قتيل وجريح في حادث مرور بالمسيلة

بقلم عايدة.ع
قتيل وجريح في حادث مرور بالمسيلة
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لقي شخص حتفه، وأصيب آخر في حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 46 ، بلدية سليم دائرة جبل امساعد بولاية المسيلة.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت من أجل حادث اصطدام بين سيارة و شاحنة بالطريق الوطني رقم 46. بلدية سليم دائرة  جبل امساعد.

حيث خلف الحادث وفاة شخص تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث وإصابة آخر بجروح. تم إسعافه و نقله إلى المستشفى المحلي.

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