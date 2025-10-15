قتيل وجريح في حادث مرور بالوادي

سجلت مصالح الحماية المدنية، حادث مرور مميت وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 48، بالمكان المسمى، بلدية الرقيبة بولاية الوادي، حيث أسفر عن وفاة شخص وإصابة آخر بجروح متفاوتة.

وأوضحت ذات المصالح أنها تدخلت على الساعة 05سا35د لأجل حادث اصطدام بين سيارة وشاحنة. على مستوى الطريق الوطني رقم 48، بالمكان المسمى، بلدية ودائرة الرقيبة.

مشيرة أن الحادث خلّف وفاة شخص يبلغ من العمر 37 سنة، تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث. وإصابة آخر يبلغ من العمر 81 سنة بجروح مختلفة، تم إسعافه ونقله إلى المستشفى المحلي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور