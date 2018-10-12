قتيل وجريح في حادث مرور ببلدية تيغنيف في معسكر

لقي شخص حتفه وأصيب آخر بجروح في حادث مرور، وقع في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، ببلدية تيغنيف بولاية معسكر، حسبما علم اليوم الجمعة، لدى مصالح الحماية المدنية.

ووقع الحادث حوالي الساعة الثامنة، بمنطقة الصباحية التابعة لبلدية تيغنيف، حيث إصطدمت سيارتين نفعيتين في ظروف لا تزال مجهولة.

و قد لقي سائق السيارة الأولى حتفه في مكان الحادث، بينما أصيب سائق السيارة الثانية بجروح بليغة.

نقل إثرها من قبل عناصر الحماية المدنية نحو مصلحة الإستعجالات بمستشفى مدينة تيغنيف حيث يتلقى العلاج حاليا.

و قد فتح عناصر فرقة الدرك الوطني لبلدية تيغنيف تحقيقا في ملابسات الحادث.