قتيل وجريح في حادث مرور بتيارت

سجلت مصالح الحماية المدنية بولاية تيارت، حادث مرور مميت وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 14 محور دوران محطة الخدمات، ببلدية تيارت، أسفر عن وفاة شخص وإصابة آخر بجروح.

وأوضحت المصالح نفسها، أن الحادث تمثل في انحراف وانقلاب سيارة، وأسفر عن وفاة شخص يبلغ من العمر 47 سنة. وإصابة آخر (25 سنة)، تم إسعافه و نقله إلى المستشفى المحلي، فيما تم تحويل الضحية المتوفي. إلى مصلحة حفظ الجثت لذات المؤسسة الإستشفائية.

