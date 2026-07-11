قتيل وجريح في حادث مرور بتيبازة

سجلت مصالح الحماية المدنية لولاية تيبازة، اليوم السبت، وقوع حادث مرور مميت على مستوى الطريق الوطني رقم 11، ببلدية عين تقورايت ودائرة بواسماعيل، حيث أسفر عن وفاة شخص وإصابة آخر بجروح متفاوتة.

وحسب المصالح نفسها، الحادث تمثل في انحراف وانقلاب سيارة على مستوى الطريق الوطني رقم 11. ببلدية عين تقورايت، وخلف وفاة شخص تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث وإصابة آخر. تم إسعافه ونقله إلى المستشفى المحلي.

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