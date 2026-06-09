قتيل وجريح في حادث مرور بتيبازة

لقي شخص حتفه وأصيب آخر في حادث مرور وقع في الساعات الأولى من نهار اليوم الثلاثاء، على مستوى حي ماريانو ببلدية حمر العين في ولاية تيبازة.

من جهتها، أكدت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت من أجل حادث انحراف سيارة واصطدامها بشجرة. على مستوى حي ماريانو بلدية حمر العين دائرة تيبازة.

مشيرة أن الحادث خلف وفاة شخص تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث و إصابة آخر. تم إسعافه ونقله إلى المستشفى المحلي.

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