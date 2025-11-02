قتيل وجريح في حادث مرور بجيجل 

لقي شخص حتفه وأصيب آخر بجروح جراء وقوع حادث مرور مميت بمنطقة واد بوكرعة، بلدية الطاهير ولاية جيجل.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 00سا54د لأجل حادث اصطدام سيارة بدراجة نارية، بمنطقة واد بوكرعة. بلدية ودائرة الطاهير.

مشيرة أن الحادث أسفر عن وفاة شخص من جنس ذكر في العقد الثالث من العمر، تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي. وإصابة شخص آخر بجروح في حالة خطيرة، تم إسعافه ونقله إلى نفس المستشفى.

