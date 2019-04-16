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قتيل وجريح في حادث مرور بسطيف

أخبار الجزائر
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قتيل وجريح في حادث مرور بسطيف
بقلم نويس عبد الجلال

هلك شخص، وأصيب آخر، في حادث مرور وقع اليوم الثلاثاء، في بلدية قلال بسطيف حسبما أفاده بيان الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر، أن الحادث المتمثل في اصطدام سيارتين وقع على الطريق الوطني رقم 78 بقرية “ملول”. 

ما أودى بحياة سائق إحداهما البالغ من العمر 31 سنة بعد نقله إلى المستشفى متأثرا بالإصابات الخطيرة التي تعرض لها.

فيما تعرض مرافق سائق السيارة الثانية 32 سنة لإصابة في الوجه وأخرى في الظهر.

وقد نُقل الضحيتين إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى محمد بوضياف بعين ولمان، فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في ظروف هذا الحادث.


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