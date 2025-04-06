قتيل وجريح في حادث مرور بسطيف

لقي شخص حتفه وأصيب آخر بجروح في حادث مرور مقطورة بالمكان بالطريق الوطني رقم 26 بالمكان المسمى المعذر بلدية قلال ودائرة عين ولمان بولاية سطيف.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 03سا 50د، من أجل حادث اصطدام دراجة نارية بشاحنة. ذات مقطورة بالمكان بالطريق الوطني رقم 26 بالمكان المسمى المعذر بلدية قلال ودائرة عين ولمان.

مشيرة أن الحادث خلف وفاة 01 شخص يبلغ من العمر 38 سنة تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث. و إصابة 01 آخر يبلغ من العمر 32 سنة له جروح مختلفة تم إسعافه ونقله إلى المستشفى المحلي.

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