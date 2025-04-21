قتيل وجريح في حادث مرور بسطيف 

لقي شخص حتفه، وأصيب آخر في حادث مرور وقع على مستوى الطريق الاجتنابي فرماتو الحاسي، بلدية ودائرة سطيف، حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر، أنها تدخلت على الساعة 06سا59د من أجل حادث اصطدام تسلسلي بين 03 شاحنات. و 03 سيارات على مستوى الطريق الاجتنابي فرماتو الحاسي، بلدية و دائرة سطيف.

وأشارت مصالح الحماية المدنية، أن الحادث خلّف وفاة شخص، و إصابة آخر بجروح مختلفة. تم إسعافه و نقله إلى المستشفى المحلي. أما الضحية المتوفية تم نقلها إلى مصلحة حفظ الجثث لذات المؤسسة الاستشفائية.

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