قتيل وجريح في حادث مرور بسعيدة

سجلت مصالح الحماية المدنية بولاية سعيدة، حادث مرور مميت على مستوى الطريق الوطني رقم 92 بالمكان المسمى المرجة، بلدية ذوي ثابت، حيث أسفر عن وفاة شخص وإصابة آخر بجروح.

وأوضحت ذات المصالح، أن الحادث تمثل في اصطدام بين حافلة وسيارة على مستوى الطريق الوطني رقم 92. بالمكان المسمى المرجة، بلدية ذوي ثابت، دائرة يوب.

مشيرة أن الحادي خلف وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 50 سنة، تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث. وإصابة آخر بجروح مختلفة تم إسعافه و نقله إلى المستشفى المحلي.

