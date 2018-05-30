قتيل وجريح في حادث مرور بسعيدة

لقي شخص حتفه وأصيب آخر في حادث مرور وقع ليلة أمس الثلاثاء ببلدية سيدي بوبكر في سعيدة.

وحسب مصالح الحماية المدنية فإن الحادث على مستوى الطريق الوطني رقم 6 ببلدية سيدي بوبكر بذات الولاية .

وتمثل في حادث إصطدام بين دراجة نارية وجرار ما أدى الى وفاة سائق الدراجة النارية وإصابة المرافق له بجروح .

وقد قامت الحماية المدنية بتقديم الإسعافات الأولية للمصاب 20 سنة ونقله إلى العيادة المتعددة الخدمات لسيدي بوبكر.

كما تم نقل جثة الضحية 20 سنة لمصلحة حفظ الجثث بمستشفى “أحمد مدغري” بمدينة سعيدة.

في حين فتحت المصالح المختصة تحقيقا لمعرفة أسباب الحادث.