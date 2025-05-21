قتيل وجريح في حادث مرور بسكيكدة

لقي شخص حتفه وأصيب آخر بجروح في حادث مرور وقع صباح اليوم الأربعاء، بالطريق السيّار منطقة التوميات، ببلدية الحروش ولاية سكيكدة.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 04سا 42د من أجل حادث انحراف سيارة واصطدامها بحاجز إسمنتي. بالطريق السيار منطقة التوميات، ببلدية ودائرة الحروش.

حيث خلّف الحادث وفاة شخص يبلغ من العمر 34 سنة تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث. و إصابة آخر يبلغ من العمر 39 سنة له جروح مختلفة تم اسعافه و نقله إلى المستشفى المحلي.

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