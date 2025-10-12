قتيل وجريح في حادث مرور بسوق أهراس 

لقي شخص حتفه وأصيب آخر في حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 20، أمام مقبرة الثورة الزراعية، ببلدية أولاد إدريس بولاية سوق أهراس.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 05سا45د لأجل حادث انحراف وانقلاب شاحنة. على مستوى الطريق الوطني رقم 20، أمام مقبرة الثورة الزراعية، بلدية ودائرة أولاد إدريس.

حيث خلّف الحادث وفاة شخص يبلغ من العمر 51 سنة، تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث. وإصابة آخر يبلغ من العمر 35 سنة بجروح مختلفة، تم إسعافه ونقله إلى المستشفى المحلي.

