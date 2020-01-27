قتيل وجريح في حادث مرور بسيدي بلعباس
تدخلت، وحدة الحماية المدنية، لدائرة عين البرد، ولاية سيدي بلعباس، أمسية هذا اليوم، من أجل حادث مرور مميت.
حيثُ وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 97 قرية زليفة، بلدية سيدي حمادوش، أين نجم عن اصطدام شاحنة بجدار مقبرة الزليفة.
ما أسفر عن وفاة السائق في عين المكان “د ب 41 سنة “، وإصابة المرافق له بجروح مختلفة، حيث قدمت له الاسعافات الأولية.
وحول الى عيادة متعددة الخدمات بعين البرد وحولت الجثة الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى سيدي بلعباس.
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تدخلت، وحدة الحماية المدنية، لدائرة عين البرد، ولاية سيدي بلعباس، أمسية هذا اليوم، من أجل حادث مرور مميت.
حيثُ وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 97…
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