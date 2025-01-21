 قتيل وجريح في حادث مرور بورقلة

لقي شخص حتفه في حادث مرور بالمكان المسمى منطقة اراة النقطة 25كلم بلدية و دائرة حاسي مسعود بولاية ورقلة.

وأفادت مصالح الحماية المدنية انها تدخلت من أجل حادث انحراف وانقلاب سيارة نفعية. بالمكان المسمى منطقة اراة النقطة 25كلم بلدية و دائرة حاسي مسعود.

حيث خلف الحادث وفاة شخص يبلغ من العمر 37 سنة تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث، و إصابة آخر يبلغ 32 سنة له جروح مختلفة تم إسعافه و نقله إلى المستشفى المحلي.

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