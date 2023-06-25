قتيل وجريح في حادث مرور بولاية تمنراست

لقي شخص حتفه فيما أصيب آخر بجروح في حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 01 على بعد 100 كلم عن بلدية عين أمقل ولاية تمنراست إتجاه ولاية إن صالح.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أن اسعافاتها تدخلت الساعة 05سا27د. من أجل حادث مرور على مستوى الطريق الوطني رقم 01. على بعد 100 كلم عن بلدية عين امقل ولاية تمنراست إتجاه ولاية إن صالح.

يشار أن الحادث تمثل في انحراف سيارة نفعية، مخلفا وفاة شخص يبلغ من العمر 25 سنة. وإصابة آخر يبلغ من العمر 21 سنة. تم اسعافه ونقله الى العيادة المتعددة الخدمات فيما تم تحويل المتوفى إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى تمنراست.