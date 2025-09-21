قتيل وجريح في حادث مرور بوهران

لقي شخص حتفه وأصيب آخر بجروح جراء وقوع حادث مرور مميت بطريق الحامول المؤدي إلى الكرمة، ببلدية طفراوي ولاية وهران.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية أنها تدخلت لأجل حادث تصادم بين سيارتين ، بطريق الحامول المؤدي إلى الكرمة. بلدية طفراوي و دائرة واد تليلات.

مشيرة أن الحادث خلّف وفاة (01) شخص يبلغ من العمر 20 سنة، تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث، وإصابة آخر ( 56 سنة ) بجروح مختلفة، تم إسعافه ونقله إلى المستشفى المحلي.

