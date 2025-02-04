قتيل وجريح في حريق محل بالبليدة

لقي شخص حتفه وأصيب آخر على إثر اندلاع حريق داخل محل للمأكولات الخفيفة أمام مسجد المجاهد “باب الجزائر” ببلدية و دائرة البليدة.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 21سا22د، من أجل إخماد حريق شب داخل محل للمأكولات الخفيفة أمام مسجد المجاهد “باب الجزائر” ببلدية و دائرة البليدة.

حيث خلّف الحريق وفاة شخص تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث. و إصابة آخر بحروق تم إسعافه و نقله إلى المستشفى المحلي.

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