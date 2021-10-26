قتيل وجريح في خطر بعد “معركة” بين عصابات أحياء بالبليدة

بعد ليلة سوداء ودامية في مدينة “بن خليل”

شهدت بلدية “بن خليل” التابعة إداريا لدائرة “وادي العلايڤ” بولاية البليدة، ليلة أول أمس، شجارا عنيفا بين مجموعتين من الشباب، استعملت فيها مختلف الأسلحة البيضاء، من عصي وقضبان حديدية وغيرها، والذي خلف مقتل شاب في عين المكان وإصابة شخص ثانٍ بجروح متفاوتة، فيما تم إلقاء القبض على 5 أشخاص متورطين.

واستنادا لمصادر”النهار”، فقد بدأت الأحداث باندلاع مناوشات بين مجموعة من الشباب في حرب عصابات أحياء، ليلة أول أمس، لأسباب مجهولة، سرعان ما تطورت إلى مشادات ومواجهات واسعة، استعملت فيها الحجارة ومختلف أنواع الأسلحة البيضاء.

وخلّفت المواجهات إصابة العديد من الأشخاص بجروح، منهم شخص تلقى ضربات بواسطة آلة حادة على مستوى الجسم، نقل إثرها على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى البليدة، فيما توفي شاب آخر في موقع المواجهات.

وتفيد مصادر مطلعة تحدثت لـ”النهار”، أنه مباشرة عقب الحادث، تحركت الجهات الأمنية المختصة إلى عين المكان، أين تمكنت من توقيف 5 أشخاص متورطين في حرب العصابات بين الأحياء وإحداث فوضى والضرب والجرح المتبادل، والقتل العمدي، كما عثر لدى أحد المشتبه فيهم كمية من المخدرات، هذا وقد تم تحويل الموقوفين إلى مركز الفرقة لمواصلة التحقيق، في انتظار تقديمهم أمام العدالة.