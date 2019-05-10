قتيل وخمسة جرحى في حادث انقلاب سيارة بمعبر ماسينيسا بقسنطينة

ادى حادث مرور وقع ليلة أمس، بمعبر ماسينيسا، في زواغي سليمان، بقسنطينة الى مصرع شخص، واصابة 5 اشخاص اخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

الحادث نتج عن انحراف و انقلاب سيارة سياحية، كان على متنها 6 اشخاص متوجهين الى منطقة بوصوف .

وتعود اسباب الحادثة الى طبيعة المنطقة والمنعرجات الخطيرة المعروفة بها.

وحسب ماورد من معلومات، فان الشاب المتوفي، يبلغ من العمر 21 سنة، اما الضحايا المصابون فتتراوح اعمارهم بين 16 و 25 .

وقد تدخلت مصالح الحماية المدنية فور وقوع الحادث، اين تم نقل جثة المتوفي الى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي ابن باديس.

فيما تم نقل الجرحى الى مصلحة الاستعجالات ذات المستشفى لتلقي الاسعافات اللازمة، فيما باشرت مصالح الامن التحقيق في ملابسات الحادث.