هلك شخص وأصيب اثنان آخران بجروح متفاوتة في حادث مرور وقع اليوم الإثنين ببلدية أوماش بولاية بسكرة، حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

ونجم هذا الحادث الّذي كان مسرحا له الطريق الوطني رقم 3 الرابط بين بسكرة

والوادي بالمنطقة المسماة “الشقة” ببلدية أوماش.

عن اصطدام بين سيارة سياحيّة تحمل ترقيم ولاية الوادي وشاحنة من الوزن الثقيل تحمل ترقيم ولاية سطيف.

وقد أسفر الحادث عن وفاة سائق السيارة (س ب) البالغ من العمر37 سنة و إصابة

مرافقه (ل ر) 27 سنة وشخص آخر (م ص ش)29 سنة كان على متن الشّاحنة بجروح متفاوتة الخطورة، بالإضافة إلى خسائر مادية تمثلت في تحطم كلي للسيارة.

و تم تحويل جثة الضحيّة على متن سيارة إسعاف تابعة للحماية المدنية نحومصلحة حفظ الجثث بمستشفى بشير بنّاصر بعاصمة الولاية، فيما تمّ نقل الجريحين نحو العيادة المتعدّدة الخدمات بأوماش لتلقي العلاج.

من جهتها فتحت المصالح المختصّة تحقيقا لتحديد ملابسات هذا الحادث.