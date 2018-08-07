قتيل و جريحين من عائلة واحدة في حادث مرور بتارقة بعين تموشنت 

هلك شخص وأصيب اثنان آخران بجروح متفاوتة في حادث مرور وقع بالطريق الرابط بين بلدية تارقة و شاطئ تارقة.

و نجم هذا الحادث الذي كان الطريق البلدي المؤدي للشاطئ ببلدية تارقة مسرحا له على اثر انحراف و انقلاب سيارة نفعية في احد منعرجات هذا الطريق.

و قد أسفر هذا الحادث عن وفاة السائق و هو رب عائلة و إصابة كل من زوجته و ابنه بجروح متفاوتة الخطورة نقلوا على إثرها إلى استعجلات “احمد مدغري” بعاصمة الولاية.

في حين تم تحويل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث لمستشفى “احمد مدغري.

من جهتها فتحت المصالح المختصة تحقيقا لتحديد ملابسات هذا الحادث