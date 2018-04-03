قتيل و جريح في إنحراف دراجة نارية بالطريق السريع تيبازة-بوإسماعيل

لقي شاب حتفه و أصيب رفيقه بجروح خطيرة إثر حادث إنحراف دراجة نارية كانا على متنها الضحيتان.

الحادث وقع على مستوى الطريق السريع تيبازة-بوإسماعيل، حسب ما علم اليوم الثلاثاء لدى مصالح الحماية المدنية.

ووقع الحادث سهرة أمس الإثنين، حيث أودى بحياة شاب ثلاثيني و إصابة رفيقه بجروح وصفت بـ “الخطيرة”.

إثر إنحراف الدراجة و إصطدامها بحافة الطريق السريع الرابط بين بوإسماعيل و تيبازة عند المدخل الغربي لمدينة بوإسماعيل.

و تدخل عناصر الحماية المدنية حيث قاموا بإجلاء الضحيتين المنحدرتين من مدينة باش جراح بالجزائر العاصمة و نقلهما إلى مستشفى القليعة.

فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا قضائي لتحديد ملابسات الحادث.