قتيل و جريح في حادث مرور بالبويرة

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر في حادث مرور وقع على الطريق الوطني رقم 8 الرابط بين منطقة الديرة وسور الغزلان جنوب البويرة

و حسب بيان لمصالح الحماية المدنية، اليوم السبت، فقد وقع الحادث ليلة الجمعة إثر تصادم بين شاحنة وسيارة سياحية

وتم نقل جثمان الضحية “42 عاما” إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى سور الغزلان، يضيف المصدر ذاته .

كما تم نقل المصاب إلى هذا المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وفقا للتفاصيل التي قدمتها نفس المصادر.

للإشارة فقد تم فتح تحقيق من قبل مصالح الدرك الوطني، لتحديد الأسباب الحقيقة وراء وقوع هذا الحادث.