قتيل و 4 جرحى إثر انقلاب سيارة بالمغير

لقي شخص مصرعه في حادث مرور وقع على مستوى الطريق الولائي رقم 304 اتجاه بلدية المرارة، بلدية و دائرة جامعة ولاية المغير، حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

وأوضح المصدر نفسه، أنه تم التدخل من أجل حادث انحراف وانقلاب سيارة على مستوى الطريق الولائي رقم 304. اتجاه بلدية المرارة، بلدية و دائرة جامعة.

حيث خلف الحادث وفاة شخص وإصابة 04 آخرين، تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي. أما الضحية المتوفية فتم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث.

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