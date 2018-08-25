قتيل و 4 جرحى في حادث انقلاب سيارة بالقرب من الحجيرة بورقلة

لقي شخص مصرعه و أصيب أربعة آخرون بجروح متفاوتة، من عائلة واحدة في حادث مرور وقع الجمعة بالقرب من بلدية الحجيرة.

الحادث وقع على الطريق الوطني رقم 3 الرابط بين مدينتي ورقلة وتقرت حسبما علم اليوم السبت من مديرية الحماية المدنية.

و تمثل الحادث في انقلاب سيارة سياحية مما أدى إلى مقتل سائقها (36 سنة)

على الفور فيها أصيب باقي أفراد عائلته.

“الزوجة و ثلاثة أطفال” بجروح متفاوتة استدعت نقلهم من طرف أعوان الحماية المدنية إلى المؤسسة الإستشفائية العمومية لمدينة الحجيرة.

والتي نقلت إلى مصلحة الجثث بها جثة القتيل كما أضاف المصدر.

وقد فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لتحديد أسباب وقوع هذا الحادث.