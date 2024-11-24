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أخبار الجزائر

قتيل و 4 جرحى في حادث مرور ببشار

بقلم عايدة.ع
قتيل و 4 جرحى في حادث مرور ببشار
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توفي شخص وأصيب 4 آخرون في حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 06شرق غرب اتجاه بني عباس، ببلدية و دائرة العبادلة ولاية بشار.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أن الحادث تمثل في انحراف سيارة على مستوى الطريق الوطني. رقم 06شرق غرب اتجاه بني عباس ، ببلدية و دائرة العبادلة.

حيث خلف الحادث وفاة شخص تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث و إصابة 04 اخرين بجروح. تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

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