قتيل و 6 جرحى في اصطدام بين سيارة وشاحنة ببومرداس

سجلت مصالح الحماية المدنية ببومرداس، صبيحة اليوم الإثنين، حادث مرور مميت على مستوى الطريق السيّار شرق غرب باتجاه الجزائر بالمكان المسمى الكدية، ببلدية الأربعطاش.

وأوضح المصدر نفسه، أنه تمّ التدخل على الساعة 05سا32د من أجل حادث اصطدام سيارة أجرة مع شاحنة ذات مقطورة. على مستوى الطريق السيّار شرق غرب باتجاه الجزائر بالمكان المسمى الكدية، بلدية الأربعطاش ودائرة خميس الخشنة.

حيث خلّف الحادث وفاة رجل يبلغ من العمر 36 سنة تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث و إصابة 6 آخرين بجروح مختلفة. تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور