قتيل و 6 جرحى في حادث مرور خطير ببومرداس

كشفت مصالح الحماية المدنية، اليوم الأحد، عن تسجيل قتيل و6 جرحى في حادث مرور خطير وقع صبيحة اليوم ببومرداس.

وأفادت مصالح الحماية المدنية أن الحادث وقع على مستوى الطريق السيار شرق غرب بمنطقة أولاد والي بالأربعطاش التابعة لبومرداس.

وأشارت أن الحادث وقع على الساعة الرابعة صباحا و12 دقيقة، إثر إصطدام بين شاحنة ذات مقطورة مع حافلة لنقس المسافرين، مضيفا أن الشاحنة كانت تشغل الخط الرابط بين ولاية قالمة بولاية الجزائر.

وكشفت مصالح الحماية المدنية انها تدخلت بخمسة سيارات إسعاف وشاحنتي إطفاء لإسعاف الجرحى ونقلهم غلى المستشفى.