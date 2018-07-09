قتيل و 8 جرحى بعد اصطدام سيارتين بتيسمسيلت

لقي شخص حتفه وأصيب ثمانية آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادث اصطدام بين سيارتين.

الحادث وقع اليوم الإثنين في شطر الطريق الوطني رقم 14 الرابط بين بلديتي ثنية الحد واليوسفية بتيسمسيلت، حسبما علم لدى مصالح الحماية المدنية.

و نجم الحادث الذي وقع بمنطقة “سيدي براجع” التابعة لبلدية اليوسفية عن اصطدام بين سيارة أجرة.

كان على متنها ثمانية أشخاص وسيارة سياحية مما تسبّب في وفاة سائق السيارة بعين المكان.

وتم إجلاء المصابين أحدهم في حالة خطيرة إلى مصلحة الإستعجالات الطبية بالمؤسّسة العمومية الإستشفائية لثنية الحد.

ووفق مصدر طبي من ذات المؤسّسة الإستشفائية، فإنّ معظم المصابين في الحادث سيغادرون المصلحة المذكورة خلال السّاعات القليلة المقبلة، فيما لا يزال المصاب الثامن تحت العناية الطبية الفائقة.

من جهتها فتحت مصالح الدّرك الوطني تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.