قتيل و08 جرحى في حادثي مرور خلال 24 ساعة بسيدي بلعباس

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية عن حادثي مرور أودى بحياة سائق، وإصابة 8 أشخاص بجروح خلال 24 ساعة بسيدي بلعباس.

وحسب بيان للمديرية فقد تدخلت المصالح الحماية في حادثين وقعا الأمس واليوم.

فقد وقع الحادث الأول مساء أمس بالطريق الوطني رقم 13 ببلدية تلاغ إثر إصطدام شاحنة بشجرة.

مما أدى إلى وفاة سائق الشاحنة البالغ من العمر34 سنة في عين المكان حيث حولت الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث بدائرة تلاغ.

أما الحادث الثاني وقع فجر اليوم بالطريق الولائي رقم 98، ببلدية سفيزف بالطريق الرابط بين سفيزف وعين آدنّ.

إثر انقلاب سيارة للنقل جماعي أدى إلى إصابة 08 أشخاص من بينهم 05 نساء و03 رجال بإصابات مختلفة غير خطيرة.

حيث قدمت لهم الإسعافات الأولية وتم تحويلهم إلى مستشفى بدائرة سفيزف .