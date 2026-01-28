قتيل و10 جرحى إثر اصطدام سيارة بجرار في ورقلة

تدخلت الوحدة الثانوية عين البيضاء، اليوم الأربعاء، على الساعة 08:02، مدعمة بوحدتي القطاع حاسي بن عبد الله والرويسات ولاية ورقلة. بالطريق الوطني رقم 49 اتجاه حاسي مسعود. على بعد حوالي 05 كلم عن الحاجز الأمني البكرات، بلدية حاسي بن عبد الله. لأجل اصطدام سيارة من نوع تويوتا (هيلكس) بجرار فلاحي.

وخلّف حادث الاصطدام 10 مصابين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 سنة (من جنسيات إفريقية مختلفة). إصابات متفاوتة (آلام بالأطراف، جروح بالرأس، نزيف، فقدان وعي. وضحية متوفاة بعين المكان مجهولة الهوية.

