قتيل و10 جرحى في انحراف وانقلاب سيارة نفعية بـإن قزام

تدخلت مصالح الحماية المدنية ممثلة في الوحدة الرئيسية لولاية إن قزام، اليوم الأحد 14 جوان 2026 على الساعة 15:44، إثر حادث مرور خطير وقع على مستوى النقطة الكيلومترية 120 باتجاه تين زواتين.

وتمثل الحادث في انحراف وانقلاب سيارة نفعية من نوع “تويوتا هيليكس”، ما أسفر عن تسجيل خسائر بشرية معتبرة.

وحسب المصالح ذاتها، خلّف الحادث وفاة شخص واحد (من جنس ذكر) بعين المكان، فيما أصيب 10 آخرون (جميعهم من جنس ذكر) بجروح متفاوتة الخطورة، تم إسعافهم في عين المكان قبل نقلهم إلى مستشفى إن قزام لتلقي العلاج.

وسخرت مصالح الحماية المدنية وسائل مادية وبشرية تمثلت في سيارتي إسعاف، شاحنة تدخل، وسيارة قيادية، تحت إشراف مدير الحماية المدنية بالنيابة.

وفي هذا السياق، دعت الحماية المدنية مستعملي الطريق إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر واحترام قوانين المرور. مؤكدة وضع خط النجدة 14 والرقم الأخضر تحت تصرف المواطنين للتبليغ عن مختلف الحوادث.