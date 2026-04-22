قتيل و10 جرحى في انقلاب حافلة بتامنغست

لقي شخص حتف وأصيب 10 آخرين، في حادث مرور مميت وقع في الساعات الأولى من نهار اليوم الأربعاء، على مستوى الطريق الوطني رقم 01 بقرية أوتول، ببلدية تامنغست، حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

وأوضج المصدر نفسه، أنه تم التدخل على الساعة 04سا و00د، من أجل حادث انحراف وانقلاب حافلة لنقل. المسافرين (تعمل على خط تامنغست - أدرار)، على مستوى الطريق الوطني رقم 01 بقرية أوتول، بلدية ودائرة تامنغست.

مشيرة أن الحادث خلف في حصيلة أولية وفاة شخص (01) وإصابة 10 آخرين بجروح مختلفة. تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى.

فيما تبقى العملية جارية .

